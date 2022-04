Gilles MICHAUD

30 rue Alexandre Pouchkine

78280 GUYANCOURT

06 63 68 57 07

 gilles.michaud7@wanadoo.fr



Bonjour,

Je propose de vous apporter mon expertise acquise lors de nombreuses années d’expériences professionnelles, avec ou sans encadrement.

Dernièrement, celles-ci m’ont permises de travailler depuis 2007 dans le cadre de missions de transitions dues à des absences, des restructurations en interne, des surcroits de travail suite à l’acquisition de nouvelles filiales, en autres, dans des cadres nationaux et internationaux.

Toutes ces dernières expériences m’ont fait intervenir en tant que prestataire de service, et de salarié auprès de nombreuses sociétés.

Libre de suite et très motivé pour travailler avec vous rapidement, je saurai répondre au plus vite aux besoins et à vos exigences..

Je suis un autodidacte avec un très bon niveau comptable et un anglais professionnel.

Doué d’une grande capacité d’adaptation, tant sur les environnements techniques que sur le plan humain, mon intégration au sein de vos effectifs s’en trouvera facilité.

Les projets professionnels auxquels j’ai pu participer m’ont permis d’apporter de multiples fois ma vision de l’extérieur, comme des passerelles informatiques entre l’outil de gestion et le logiciel comptable, créent sur des travaux comptables récurrents, travaux sur des logiciels internes SOX, automatisation à moindre coût en interne.

Très investi, rigoureux, et respectueux des missions qui me sont confiées par mon employeur en opérationnel, je montre une polyvalence sur postes en cas d’absence de collaborateurs afin d’éviter tout retard sur les enregistrements comptables, sur le reporting, ou dans le cadre des clôtures mensuelles.

Je sais aider au maximum les contrôleurs de gestion à effectuer les écritures en P&L, et la direction financière en cas de besoin spécifique.

En espérant que mon CV retiendra toute votre attention et que vous me permettrez de vous détailler mon cheminement professionnel, je reste à votre disposition pour vous rencontrer aux dates et heures qui vous agréeront.

Bien cordialement.

Gilles MICHAUD



Mes compétences :

Fiances comptabilité resources

Management d'équipe

Automatisation des processus Métier

International Financial Reporting

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Excel

JDEdwards Suite

Coala

SAP-FI- Reporting

SAP R/3

SAP QM CA

RhinoSoft FTP Voyager

Reconciliations

PeopleSoft

Oracle

Lotus 1-2-3

Hyperion

Baan

ETAFI

budgets

SAP ERP

