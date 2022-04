Gilles MIGLIORI

Concepteur de sites internet en freelance depuis 2005 (http://www.creation-site.org ),



j'entretiens d'étroites relations avec mes clients afin de cerner au mieux chaque projet et apporter des réponses adaptées.



La création de sites internet nécessite de multiples compétences, enrichies en permanence par une veille attentive aux évolutions des langages et logiciels utilisés : HTML5, PHP5, CSS3, JQUERY, MOOTOOLS, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ...



L'utilisation de design adaptatif ("responsive design") permet selon la demande d'adapter chaque site aux nombreux supports disponibles : ordinateurs, tablettes, smartphones



Les sites internet sont réalisés entièrement sur mesure, sans CMS, en PHP orienté objet, et sont conformes aux normes de programmation du W3C (HTML 5).



Mes compétences :

Webmaster

Création site internet

Freelance

Site internet

CSS3

Html5

PHP / MYSQL

Jquerymobile

Photoshop

JQuery

Illustrator

Responsive Design