Gilles MILLOT

Doté d'une expérience pluridisciplinaire,aussi bien dans les domaines commerciaux et marketing que finance et comptabilité,je pense que la capacité d'adaptation et la curiosité intellectuelle sont les qualités indispensables pour évoluer dans un monde en perpétuelle mutation, pas seulement dans le monde professionnel.

Au théâtre, par exemple, il faut s'adapter aux différentes scènes, "sentir" le public,mais aussi donner de soi pour interpréter un personnage, lui donner de l'épaisseur et, surtout, être à l'écoute de ses partenaires.

Comme dans la vie professionnelle, chacun tient son rôle et l'ensemble constitue, dans un cas, une entreprise, dans l'autre, une troupe.