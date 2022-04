Ali LAMKADMY

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil.



Voici mes aptitudes en Controlling:



- Reporting, Forecast, Plan à 3/5ans,

- Mise en place de tableaux de bord de gestion et de suivi analytique du site (analyse des écarts, actions correctives).

- Calcul/suivi des coûts standards,

- Suivi de l'activité, des coûts et de la rentabilité par produit, des prix de transferts,

- Assurer le suivi financier des projets de développement de nouveaux produits,

- Assurer le suivi financier des phases de production des projets (suivi de 40 Millions d'euros sur la période 2011-2013 et 19,5 Millions d’euros en cours),

- Evaluation des projets d'acquisition/cession/intégration industriels,

- Réalisation d'études d'investissements,

- Analyses financières, incluant modélisations et valorisations,

- Pilotage des KPIs financiers industriels, pour mieux piloter les coûts au niveau des ateliers sites,

- Elaborer les budgets et analyser les écarts,

- Assurer le suivi financier des stocks (calcul de la provision pour dépréciation, participation aux commissions rebuts, reporting mensuel),

- Etre le garant du contrôle interne sur le site (SOA),

- Apporter aux opérationnels une assistance à leur gestion, avec une concentration particulière sur l'outil industriel,

- Participer ou mener des projets d'amélioration continue ou transverses au sein de l'entreprise (nouvel ERP..),

- Bonne connaissance méthodologique du Controlling (industriel, siège) et du système d'information (SAP, Cognos, Hypérion, Pack office),

- Capacités d'analyse, d'écoute et d'anticipation,

- Force de proposition dans l'amélioration des processus,

- Curiosité et capacités d'adaptation.



Profil:

- Expérience réussie de huit ans dans un environnement industriel (2 ans dans l'industrie Agroalimentaire société Cémoi et 6 ans dans l'industrie pharmaceutique sur site Pharma et Chimie société Sanofi Aventis/Eurapharma). Une autre expérience d'une année au sein du siège du Groupe Cémoi en tant qu'Assistant du Responsable Reporting Groupe).



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptablité

Informatique

Gestion de projets

Industrie pharmaceutique

Industrie chimique

Industrie agroalimentaire

As400

Process

Business planning

Hyperion Financial Management

Investissement

Cognos

SAP Contrôle de Gestion

Contrôle financier

Business Analysis

SAP

Gestion budgétaire

Costing

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Management