Gilles MONTESSUIS

Acteur dans le domaine du packaging de luxe, j'ai une formation d'ingénieur textile et une première expérience en production de tissus techniques pour le marché aéronautique. Je me suis spécialisé dans la gestion de projets techniques Qualité / Sécurité / Environnement depuis quelques années au travers d'un poste chef de projets et surtout dans mes dernières fonctions en tant que responsable QSE.

Ces missions m’ont permis de développer mon sens de l’organisation et de l’autonomie, tout en m’apportant une ouverture d’esprit et un sens du travail d’équipe grâce à la diversité relationnelle qu’elles requièrent.



Mes compétences :

