Gilles MORGANTI

De culture informatique constructeur Bull, Data général, prime, Computervision, Technique et commercial ou j'ai occupé les différents postes techniques en après vente et commerciaux en tant qu'ingénieur commercial, puis directeur commercial.



Créateur d'entreprise depuis, avec aussi une expérience réussie de salarié, toujours à la recherche de véritables challenges. Curieux d'esprit, ouvert aux nouvelles technologies, tenace, et perspicace.



Début 2012 je débute dans l'immobilier en complément de mon activité principale, 2013 mon activité principale devient secondaire



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Comptabilité

Webmaster

Immobilier commercial

Cao

Technique

Vente

Support

Informatique