Gilles NEGREL

Plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des NTIC chez des opérateurs de services et des fournisseurs de solutions : développement commercial international BtoB de systèmes de communication et services managés et animation d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

Je m'attacher à apporter de la valeur dans le marché des NTIC, Big Data, Cloud et CRM et accompagner la mise en œuvre de stratégie de croissance BtoB en France ou à l’international, le lancement d’offres novatrices, le renforcement des relations avec les grands comptes et partenaires mondiaux