Auteur Photographe indépendant en photographie beauté, portrait et produit.



Portrait : constitution de l'équipe technique (mua, coiffeur), shooting test pour casting,

Produit: du "packshot" à la composition de nature morte.



Studio à Paris,

Postproduction des images (retouche et composition),

Impression d'épreuves de validation et de référence.



Mes compétences :

Adobe Photoshop