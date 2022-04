Gilles NJAMKEPO

Je suis le 25 novembre 1927 à BAYANGAM (Arrondissement de Bayangam ; Département de Kong khi) Études Primaires à la mission Catholique de Douala ( bonadibong) et école publique de Dschang

études secondaires : École professionnelle de Douala (actuellement Lycée technique de Douala et au Collège Technique de Narbonne (département de l'Aude en France ) ayant obtenu une bourse pour des études en France en 1946..après la première et la deuxième parties de Baccalauréat Technique . Préparation au concours d'entrée successivement à l’Institut de Radiotechnique et électricité Appliquée et plus tard à l’école Charliat ,Après un séjour d'imprégnation au sein de l'Organisation de l’Aviation civile Internationale à Montréal (CANADA), ma nomination au Ministère des Transports comme Directeur de l'Aéronautique Civile Fédérale (1962/1972) et Représentant de l'ASECNA (1972/1985), d'où je prenais ma retraite bien méritée...et en tant que Consultant dans le domaine de l'Aviation civile







Mes compétences :

Aéronautique

Représentant ASECNA