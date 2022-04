Georges NJAMKEPO

Après avoir traversé l'Afrique de part en part, un constat s'impose.

Ceux qui dirigent et forment les africains n'ont pas cru devoir promouvoir sur le continent, l'esprit ouvrier et industrieux qui aurait permis un développement plus rapide et plus conséquent, au regard des besoins primaires qui prévalent aujourd'hui.



Il en est ainsi du métier du marketing, du commercial et du développement des entreprises où l'application des principes cardinaux du marketing a été certes bien servie, mais ne cadre pas avec l'environnement.

Pour faire simple, toutes les entreprises qui officient en Afrique importent leur modèle de développement d'Europe ou des USA, sans aucune considération de la possible adaptabilité au marché sur lesquels elles travaillent, considérant ainsi l'Afrique comme un monobloc où l'on peut simplement calquer les méthodes du vieux continent, par un "copier/coller".

Pour preuve, il ne nous semble pas que la notion d'informel qui correspond à 90% de l'activité économique ait été prise en compte dans l'approche des marchés.

La longue expérience des marchés qui est la nôtre nous permet ainsi de résumer en disant que la seule et dernière option qui reste aux entreprises en Afrique est la mise en oeuvre et l'application de la 3A's Strategy, qui relève d'abord de l'esprit pratique, ouvrier et industrieux nécessaire pour développer une opération sur le marché, comme l'a si bien compris l'opérateur de téléphonie mobile indien Barti, un des rares opérateurs économiques à s'être adapté aux activités de l'informel.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Nouvelles technologies

Community management

Communication

Marketing

Gestion de projet

Management