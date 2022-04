Gilles NOURY

KONEX est un cabinet de conseil spécialisé dans le développement des Ressources Humaines, sur le plan individuel et au service des organisations, pour favoriser l'adéquation potentialité et projet.



ATOUT SENIORS est le rapprochement de deux cabinets : ANEXIOR et KONEX .



Notre objectif : vous accompagner dans la gestion des séniors en prenant en compte les accords génération afin d' optimiser la gestion prévisionnelle de cette population.

Notre ambition : au travers de ces accords, responsabiliser managers et collaborateurs dans la gestion de leur fin de carrière pour que la prise en compte des séniors soit source de performance.



ATOUT SENIORS : OPTIMISER LA TRANSITION RETRAITE EN ENTREPRISE



Mes compétences :

Accompagnement

Gestion prévisionnelle

Mobilité

Mobilité interne

Outplacement

PSE

Recrutement