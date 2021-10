Sarah Yakout SAHLI

Après un parcours évolutif au sein des univers du Retail, d'abord en tant que directrice de magasins à enjeux, puis directrice régionale, et désormais leader Trade Zone. J'ai acquis une expérience complète en gestion de réseaux de magasins réalisant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires.



Mes actions s'articulent autour de plusieurs périmètres complémentaires, dont 3 domaines principaux :



1. Définition des budgets du REX, CA, frais de personnel et pilotage du compte d'exploitation de la Trade Zone.



2. Le management et l'animation des leaders commerces de la Trade Zone ainsi que des business unit composées par les équipes des 61 magasins.

- Suivi juridico-social. Ajustements humains et de structures.

- Accompagnement dans la conduite du changement.



3. Construction de la stratégie de conquête client sur la Zone avec mon équipe de leaders commerce et de responsables de magasins par l'adaptation de l'offre locale, le digital, les actions marketing, etc.



Ce qui me passionne le plus : La dimension stratégique de mon métier, les projets transverses et surtout l'accompagnement et le développement humain grâce à un management d'influence responsabilisant.