Jeune diplômé de l'école d'ingénieur de l'ISEN Toulon, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans les domaines de l'électronique numérique, du traitement de signal et des systèmes embarqués.



Au travers des projets et des stages j'ai pu développer mes connaissances dans ces domaines, avec l'utilisation du logiciel Matlab pour la simulation de modèles et le test d'algorithmes de traitement du signal, la conception et la réalisation de circuits en électronique analogique ou encore la programmation sur microcontrôleur et DSP.



Mes coordonnées :

portable - 06 71 73 67 60

mail - gilles.nouveau@gmail.com



Mes compétences :

Electronique

Electronique numérique

Système embarqué

Traitement du Signal