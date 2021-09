Gilles Olivier ETCHENIQUE

Riche d’une expérience de plus de dix ans au sein de différentes sociétés où tour à tour, j’ai exercé les fonctions de chef de secteur, responsable merchandising et chef de produit, category manager.

Je suis désormais l'interlocuteur privilégié d'enseignes aussi diverses que Decathlon, Go Sport, Galeries Lafayette, Amazon en France et El Corte Ingles, Decathlon en Espagne en tant que key account manager national.

Je gère également en tant que chef des ventes national la force de vente France & Espagne.



Mes compétences :

GMS

BtoB

Management

Merchandising

Trade marketing

Category management

Webmarketing

Key account manager

Management des ventes