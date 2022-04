Gilles OLLIVIER

J'ai suivi une formation en bâtiment et travaux publics en passant par un DUT Génie Civil et un Master en Génie Civil et maîtrise de projet. J'ai effectué 5 stages dans des entreprises de construction différentes. Je suis quelqu'un de très motivé et disponible pour travailler en France aussi bien qu'à l'étranger. Mes stages m'ont permis de travailler sur les chantiers ainsi que dans les bureaux en études. Je parle anglais grâce à mon parcours scolaire et je maîtrise également l'espagnol suite à mon stage de fin d'études réalisé au Mexique.

Je travaille depuis Juillet 2012 au sein du bureau d'études structures ARES CONCEPT.

J'y développe mes compétences en calcul de béton armé ainsi qu'en dessin sur le logiciel Autocad.