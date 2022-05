Mickael LE CANN

Diplômé d'un Master 2 Génie Civil (Infrastructures et maitrise de projet) à l' UBS de Lorient en Septembre 2011, je suis passionné par la construction et j'ai obtenu de nombreuses et diverses expériences professionnelles dans le BTP au cours de mon cursus. J'ai réalisé plusieurs stages au sein des grands groupes de construction français (Vinci Eurovia, Bouygues Bâtiment, Spie Batignolles) ce qui m'a permis de me former parfaitement au métier de conducteur de travaux. Suite à un stage de fin d'étude en conduite de travaux sur un projet immobilier au Mexique, j'ai prolongé l'expérience par ma 1ère embauche au sein du groupe leader de la construction au Mexique, ICA Construccion Urbana, en tant que responsable des fondations sur le projet d'un pont à haubans.

A mon retour en France en septembre 2012, j'ai répondu aux besoins temporaires de SPIE Batignolles Sud Est et de Léon Grosse Grenoble par des missions intérimaire de 3 mois comme conducteur de travaux TCE.

Embauché en juillet 2013 chez Bouygues Bâtiment IDF Habitat social, je suis conducteur de travaux sur une opération de 91 logement et d'une crèche de 60 berceaux à Paris dans le 19ème.



