Pierre FLOCH

Ingénieur diplômé ESITC CAEN en 2010, le Génie Civil et les Travaux publics dans le domaine général de l'Eau nourrissent mon goût pour le BTP.



Après des stages sous statut étudiant aux Travaux Maritimes et à la SADE Agence de Brest, une formation en alternance et un CDI à STEREAU Agence de Vannes, filiale Ingénierie du groupe SAUR, je suis depuis 2011 responsable d’affaires maîtrise d'œuvre conception et suivi de travaux de projets d'assainissement d’eaux usées et d'eaux pluviales, d'adduction d'eau potable, traitement d'eaux usées et d'eau potable ainsi que de continuité écologique.





Mes compétences :

BTP

Eau

Génie civil

Construction

Marchés publics

Gestion de projets

Amiante TP

Autonomie

Suivi et Ecoute Client

DT-DICT