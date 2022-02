Benoit MORIN

Après plusieurs années dans le secteur de la gestion immobilière à Paris, je me suis lancé dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme en Argentine avec le développement d'une auberge de jeunesse à Mendoza (Argentine). Après une expérience incroyable et le succès de la croissance de cette structure, j'ai revendu mes parts.



Aujourd'hui je suis parti sur un nouveau projet avec une colaboration avec Nexity à Bayonne.



En parallèle, je continue mon activité d'investisseur immobilier en perso.



Mes compétences :

ANGLAIS BILINGUE

Copropriété

Gestion de travaux

Établissement / gestion de budget

Business management

Business development

Gestion de projet

Gestion immobilière

Immobilier

ESPAGNOL COURANT

Investissement

Location saisonnière