Valéry LE DÉORÉ

A la suite de mes études d'ingénieur agroalimentaire j'ai poursuivi mon parcours avec deux expériences en tant que contrôleur de gestion industriel et/ou logistique.



J'occupe actuellement un poste de contrôleur de gestion Industriel et Logistique au sein de la société Jacquet Brossard basé au siège social à Saint Michel sur Orge (91).

Sur ce poste au sein d'une entreprise en fort développement, je m'occupe du suivi de 7 usines, 3 plateformes et du transport.

Cette évolution m'a permis de développer mes capacités de synthèses, d'analyses et d'autonomie. De plus, l'organisation en multiples activités a développé les aspects de relationnel, d'organisation personnelle, de rigueur, de réactivité et de force de proposition.



Auparavant, j'avais eu une expérience de plus d'un an au sein de la société Tendriade basée à l'usine de Chateaubourg (35) et en lien direct avec l'atelier de transformation du cinquième quartier du veau et en soutien sur le reste de l'usine de transformation.

Cette première expérience m'a permis de développer un relationnel en direct avec les opérateurs et de me construire une très bonne base de travail sur la gestion d'un atelier, des nomenclatures, des données de production et des éléments des comptes d'exploitations industriels et commerciaux.





Mes compétences :

Agroalimentaire

Autonomie

Budget

Compte d'exploitation

ERP

ERP MOVEX

Logistique

Microsoft accès

Microsoft Power point

MOVEX

Nomenclature

Prix

Prix de revient

Process

Reporting

Synthèse

Tableau de bord

Gestion

Contrôle de gestion

Finance

Microsoft Excel

Budgétisation

Microsoft PowerPoint

Comptabilité

JDEdwards Suite

Budgets

Restitution

Lawson M3

IBM AS400 Hardware

Forecasting

Consolidations

Cognos Impromptu

Business Objects