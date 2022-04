Gilles OMBREDANE

Fort d’une expérience de l’industrie automobile, acquise sur un grand nombre de projets tant en France qu’à l’étranger, je cherche à enrichir, diversifier le spectre de mes compétences techniques organisationnelles et humaines.



Titulaire d’un BTS en mécanique générale en 1987 j’ai successivement exercé des fonctions d’étude avant projet, de chargé d’affaires, de concepteur, au sein de structures projet d’envergure, ambitieux en terme d’objectifs coût qualité et délais a atteindre.

En espérant que mon profil retienne votre attention;



Cordialement

G.OMBREDANE





Mes compétences :

Ingénierie

Informatique

Management

Qualité

CAO CATIA

Gestion de projet

CATIA

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

AutoCAD

Conseil

Sécurité