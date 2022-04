Gilles OSSART

Les 15 dernières années à œuvrer dans les technologies de l'information au profit du ministère de la Défense :

- du développement autour de Java et de PHP ;

- chef de projet (de développement et d'infrastructure) ;

- responsable de production ;

- conseiller technique pour les directions de projet ;

- des missions annexes autour de la sécurité informatique et de la performance des applications ;

- dernièrement du "Digital" autour du gestionnaire de contenu Drupal.



Actuellement : chargé de la vente en ligne chez CREPIN - PETIT SN :

- étude, mise en place, maintenance et suivi des évolutions du système de vente en ligne ;

- responsable du marketing et de la politique digitale ;

- suivi des commandes ;

- suivi des stocks.



Mes compétences :

Conduite de projet

SGBDR

Norme ISO 9001

AMOA

Management

JMeter

SAN

Architecture SOA

Marchés publics

Java EE

Prévention des risques

Drupal

Sécurité informatique

Wordpress