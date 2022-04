Gilles PAIGNON

Depuis le début de ma carrière, j’évolue dans le secteur des services aux professionnels et aux particuliers dans des entreprises privées et publiques sur l’Île de France (travail temporaire, propreté, marchés publics, blanchisserie et banque/assurance, enseignement supérieur).



Au cours de ma carrière, j’ai acquis et développé 3 compétences clefs :

• Le commercial

• Le management,

• La gestion administrative et financière.



Je suis optimiste, audacieux, entreprenant et curieux. C’est pourquoi je me suis formé sur des sujets transverses tels que :

• La comptabilité,

• Les achats,

• La QSE (qualité, sécurité, environnement).



Je propose mes services comme responsable de centre de profit dans une entreprise de maintenance multi technique ou de sécurité humaine du Val d’Oise et des départements limitrophes pour contribuer à sa croissance et à sa notoriété.



Mes compétences :

Achats

Achats Publics

Automobile

Communication

Informatique

Management

Marketing

Nettoyage industriel

Travail temporaire

Droit du travail

Commercial - vente

Blanchisserie

Conduite de projet

Comptabilité générale

Comptabilité publique

Analyse financière

Gestion administrative

Travail en équipe

Norme ISO 9001

HACCP

Gestion de la relation client

Travaux publics

Santé au travail

Contrat de travail

Gestion budgétaire

Normes environnementales

Gestion des compétences

Assurance qualité

Sécurité au travail

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Organisation du travail

Développement durable

ISO 900X Standard