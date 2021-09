Gilles PATRY

Une expérience de 20 ans dans la fonction Qualité dans des secteurs variés (Aéronautique, Automobile, Industrie, Services, …) de la TPE au groupe international

Centré sur la satisfaction client et les gains de productivité



Management d'équipe multi sites (jusqu'à 25 personnes)

Pilotage des performances

Outils Qualité et d'amélioration continue (Audits, Resolution de problèmes, Management visuel, Kaizen, gestion des risques)

Gestion du changement (Produit, process, organisation)

Optimisation de Processus techniques et organisationnels

Conseil et formation (EN 9100, Outils Qualité)

Référentiels : EN9100, IATF16949, ISO 9001

Réglementation : PART 21, PART 145 et FAR 145



Mes compétences :

Qualité

Automobile

Aéronautique

Organisation

Management

Amélioration continue

EN9100

Audit