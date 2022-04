Gilles PAULI

Bonjour, Je suis Directeur Associé de la société de portage salariale SKALIS installée en France et au Luxembourg, ainsi que dirigeant de la société Varynia Europe basée en France et au Royaume Uni.

Notre spécialité : le portage et le placement de consultants indépendants - freelances sur des prestations d'expertise.

Nos domaine d'intervention : informatique, télécoms, digital, communication, ressources humaines, coaching, finance, développement commercial, bien être santé, VTC/auto-école,

Nous intervenons aussi dans le placement de managers de transition dans les fonctions Direction Générale, DSI, FInance, RH, sales,



Mes compétences :

Actuariat

Assurances

Banque

Éditeurs de logiciels

Finance

Formation

Management

Management de transition

portage salarial

Recrutement

Risk management

Statistiques

Vente