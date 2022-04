Gilles TOLY

Chef de projet, Consultant, Coach et Formateur.

Certifié ICA Responsable d'évaluation RSE / RSO ISO 26000:2010

Evaluateur AFAQ26000

(AFNOR)

Coach Habilité Syntec



De formation initiale scientifique (MST Génie-Physilogique Poitiers + ingénieur biomédical UTC), complétée par une formation ICG (management - finance), j'ai exercé en Hopital public (ingénieur biomédical) puis en clinique privée (centre hémodialyse) comme chef des services généraux.



J'ai rejoint l'industrie pharmaceutique comme assistant technique du Centre de Toxicologie de Pfizer, puis ai occupé différents postes en Manufacturing sur le même Site de Pfizer (Responsable travaux-neufs, utilités, puis chef de projet d'un transfert technologique avec les US, puis ingénieur organisation, puis chef de projet Amboise 2000 construction d'une unité logistique avec renovation complète de l'usine de fabrication de médicament en activité tout le temps des travaux).



J'ai ensuite occupé un poste de Directeur des Technologies Industrielles pour les laboratoires Servier. Puis suis revenu à mes origines au Centre de Toxicologie Pfizer pour succeder à mon ancien patron comme Directeur Administratif et Technique (Directeur des Opérations).



De fin Janvier 2007 (date des annonces de fermeture) à Juillet 2009 (date de mon propre licenciement) j'ai géré au nom de Pfizer la recherche d'un repreneur puis après échec, le processus d'information/consultation et les négociations du Plan social ainsi que les opérations de decommissionning du Site.



Fin Juillet 2009 je crée la SARL Change et Transition, société de conseil en gestion du changement, accompagnement opérationnel, AMOA Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (Pharma / Cosméto).



Octobre 2014 je rejoins SPIE SLS pour une première mission en Alsace à Lingolsheim.



Janvier 2015 je rejoins OCTAPHARMA pour prendre en charge la Direction Technique du Site de Lingolsheim



Membre de l'ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering)- http://www.ispe.org/



Membre de l'ACIP (Association des Cadres de l'Industrie Pharmaceutique)- http://www.acip.asso.fr/



Anglais professionnel courant avec pratique intensive depuis 2001 (Immersion UK/US, téléphone, email, reporting, teleconférence, présentations...).



Certifié IDCE - HBDI en 2009

Coach habilité SYNTEC formé chez MEDIATCOACHING (coaching individuel, orientation solutions et coaching d'équipe) 2009...2012.



Mes compétences :

RSE

Développement durable

Consultant

Industrie

Coaching

Finance

Services généraux

AMOA assistance à maîtrise d'ouvrage

CONDUITE DU CHANGEMENT

ISO 22716

Cosmétique