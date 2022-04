Photographe indépendant depuis 1997.



http://www.gilles-pautigny.fr/



Création d'un studio photo en 1998 , d'abord sous la forme d'un binome, jusqu'en 2002,

puis de nouveau en solo de 2002 jusqu'à present.



Réalisation de Campagnes Publicitaires pour, entre autres:



Adecco, Aigle, Apicil, April, Babolat

Basf,Bioty’s, Black&Decker

Centre commercial Part Dieu

Go Sport

Handicap International

Maison Cap, Mobalpa

Olympique Lyonnais,Oxbow

Magasins Phox , Proségur

Renault Trucks

Salomon, Syntilor, TCL

TV TMC

Twinner...

Photos de mode pour la presse féminine



Parution dans le portfolio "Autoportraits" du studio Pin Up - Paris -

Expo photo Galerie Artefac en collaboration des Galeries Dettinger-Mayer et Khenghavars

les nuits de Pierrevert 2010

Vente de ses oeuvres artistiques auprès de collectionneurs et amateurs d'art photographique



Mes compétences :

Art

Beauté

COMMERCE

Cosmétique

E commerce

Luxe

Mode

Photographie

Photographie mode

Presse