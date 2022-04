Gilles PEILLON

Co-fondateur de la Société Franchiseur "Les Enfants de la Cuisine" porteuse de l'enseigne PEGAST

Concept fort basé sur la Cuisine de Terroir et de Tradition servie dans des sandwichs.

Accompagne et aide les futurs Franchisés à la création d'entreprise, à la recherche d' emplacement, au financement, et à l'agencement des locaux.

Le reseau PeGast est compose fin 2015 de 29 points de vente a Paris, en province et sur l'ile de la reunion. 13 boutiques succursales et 16 en franchises.



Mes compétences :

Franchise

Restauration rapide

Tourisme

Gestion centre de profit

Voyages d'affaire