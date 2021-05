Gilles PERREYMOND

Architecte et développeur fullstack avec une préférence pour le développement backend.



Actuellement concentré sur l'écosystème Javascript, je suis cependant ouvert à toutes technologies intéressantes et émergentes.



L'apprentissage fréquent d'une nouvelle technologie est primordial pour moi et va de paire avec une veille technologique constante.



Mes compétences :

Scrum

Architecture logicielle

Javascript

Node.js

DevOps

Craftsmanship

Docker

AWS