Gilles PETARD

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES

- Rédaction de cahiers des charges, formalisation de besoins, plans et bilans de validation, compte-rendu de réunions (ateliers et comités)

- Paramétrage Fonctionnel Tables DB2

- Validation de la documentation liée aux modèles de données et aux spécifications détaillées

- Rédaction et validation des livrables projets

- Recette des livrables

- Migration de données

- Relationnel MOE/MOA/Utilisateurs

- Pilotage de Projets (gestion du budget, des chantiers, plannings, management équipe projet, Conduite de réunions)

- Accompagnement au changement : formation des utilisateurs, Communication interne et externe





COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Systèmes : WINDOWS, MVS

- Bases de données : DB2

- Langages : SQL

- Progiciels : Squirrel,Quality Center, Outils bureautique, Usine Retraite, Service Desk Manager,C@ssius



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Musique

Informatique