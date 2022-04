André POINGT

Bonjour, Hello, Gutentag, Buongiorno, Dzien dobry, Zdravstvouitye, Dobryi ranok, Buna ziua, Dobar dan, dobry den



Aujourd hui je ne suis pas à la recherche d'un emploi mais souhaite mettre ma longue expérience professionnelle au service des internautes européens.

Permettre à chaque personne d'etre soutenue et de s'engager dans une démarche active, constructive et dynamisant, dans le respect de sa spécificité est la base meme de la vocation de ma démarche.



J'ai ainsi pu développer des aptitudes dans les domaines suivants :

- la maitrise d'ouvrage dans les domaines transverses

- la tracabilité comptable et fiscale (piste d'audit, bale II, solvency II, Tracfin)

- les comptabilités auxilaires dans les services techniques (fonctionnement, méthodes de contrôle, pilotage)

- les techniques informatiques de type objet (problème des traitements de masse, contexte polyfome).

- l'assurance vie (individuelle, collective, épargne, santé, loi Evin, solvency II).

- les relations humaines (type de management, base des connaissances, Les facteurs psychosociologiques et sociopolitiques)

- l'organisation des entreprises et leurs impacts (gouvernance, fonctionnement, pilotage, innovation, gestion du personnel)



Si mes recherches historiques sur les proto-slaves avant le Ve siècle après JC me permettent de répondre à vos sollicitations...

A bientôt pour des échanges,

AP



