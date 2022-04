Gilles PICHOT

CONSEILLER EN PILOTAGE D'ENTREPRISES

Vous êtes chef d’entreprise ! Quoi de plus déprimant que de ne pas gagner d’argent de son travail. Vous, plus que personne savez que la gestion est aussi importante que votre savoir professionnel. Vous pouvez être le meilleur dans votre domaine, si vous n’arrivez pas à maîtriser un de ces deux paramètres, vous mettez en péril votre entreprise.

C’est pourquoi, je vous propose de vous accompagner dans le conseil en gestion. Attention, la gestion n’est pas la comptabilité et le comptable n’est pas responsable de votre entreprise. C’est vous patron qui êtes responsable.



Dirigeant de mon entreprise depuis 6 ans et titulaire d’un Master en Management, j’accompagne plus particulièrement dans la gestion financière, technique,.. Les petites et moyennes entreprises du bâtiment, les commerces, les professions libérales.

Comment je procède :

1ére phase

• Réalisation d’un diagnostique, qui va permettre de déterminer les points faibles de l’entreprise.

• Proposer des solutions afin d’atteindre un objectif de résultat.



2éme phase : Le suivi mensuel

1. Réalisation d’un prévisionnel pour l’exercice en cours.

Important : Un prévisionnel a de l’efficacité et une justesse si il est suivi tout au long de l’exercice comptable et plus particulièrement pour les créateurs d’entreprises.



2. Un suivi mensuel permet de vérifier si les objectifs fixés sont atteint.

Oui, tout va bien

Non, corriger immédiatement afin de respecter les objectifs. Important, on n’attend pas d’avoir le bilan comptable pour remédier à des difficultés. Car, bien souvent, il est trop tard, les partenaires que sont les banques étant de plus en plus « regardantes ».

MES PARTENAIRES

janvier 2009 – Aujourd'hui (5 ans 10 mois)

Mes partenaires faisant appel à mes services:

• Les cabinets comptables,

Pourquoi ? Parce que mon activité est complémentaire à la leur. En transférant les informations de l’entreprise tous les mois au cabinet comptable, celui-ci est informé en permanence. Une entreprise qui ferme, c’est un client de moins pour ce cabinet. C’est pourquoi, le partenariat que j’ai avec les cabinets comptables améliore la pérennité, le contact,..

• Les banques,

Pourquoi ? Rassurer un banquier sur votre situation est fondamentale, c’est votre premier partenaire, il a besoin d’être informer. Inutile de faire l’autruche avec eux, il faut leur prouver votre fiabilité.



Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Gestion de projets

Chef de projet

Chargé d'affaires

Gestion

Unigraphics

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

Kanban

Kaizen

Benchmarking

Autocad