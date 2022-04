Gilles PIRIO

J'ai acquis trente cinq ans d'expériences professionnelles en tant que: Cadre dirigeant, Directeur QSE et formation, Chef de service, Technicien supérieur.

Durant cette période très enrichissante, dix huit années ont été consacrées dans les domaines du conseil en management et de la formation QHSE ( Industrie, TP, Services, Bâtiment, Collectivités,... ).

Actuellement indépendant depuis plus de six ans, (www.piriomanagement.com) je réalise pour le compte de mes clients les prestations suivantes :

CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT.

FORMATIONS

AUDITS

INGÉNIERIE

ETUDE DE RISQUES





- Management Qualité (ISO 9001, ISO TS 16949, ...)

- Management Sécurité ( OHSAS 18001, MASE, ILO-OSH 2001)

- Management Environnemental (ISO 14001, ...)

- Développement Durable

- Prévention du risque pénal et civil en Hygiène et Sécurité

- Préparation aux renouvellements des certifications

- Diagnostics QSE

- Animation d'analyse de risque suivant méthodologie AGRM





FORMATION

- Réalisation de DVD intéractif pour la sauvegarde

des savoir-faire stratégiques et formation professionnelle.

- Formation:

ISO 9001,

ISO 14001, entretien individuel, ...

Audit interne

Audit QSE Intégré

- AGRM Analyse Globale du Risque Management (ISO 9001 et 14001 version 2015)





AUDIT

- Audits de certifications (auditeur et formateur QSE, qualifié ICA et IRCA)

- Audits internes

- Audits Fournisseurs



Pour mieux connaitre mon activité je vous invite à parcourir mon site:Array et à me contacter si besoin.



Merci de l'attention que vous m'avez portée.

Bien cordialement





Mes compétences :

Qualité

OHSAS 18001

Développement Durable

Sécurité

Audit

QSE

Environnement

Formation