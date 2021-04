Gilles PLAISANT

De formation Bac+4 (IUP Génie Mathématiques et Informatique), je travaille en SSII.



Au cours de ces années, j'ai eu l'occasion de travailler dans des environnements techniques et fonctionnels très variés :

- Environnement technique : .Net (C#), C, C++, Java, COM/DCOM, SQLServer, Oracle ...

- Environnement fonctionnel : Assurance, Banque



Ces expériences m'ont permis :

- d'une part de conforter mon attrait pour la conception d'architectures techniques et la réalisation de framework,

- et d'autre part d'apporter un support technique aux équipes de développement.

J'ai rempli ces fonctions dans la majorité des projets auxquels j'ai participé.



A l'écoute du monde informatique, je n'hésite pas à m'invertir personnellement afin de suivre les nombreuses évolutions technologiques. Ma préférence se porte sur les technologies Microsoft.



Mes compétences :

C#

C++

JavaScript

JQuery

SQL