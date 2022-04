Gilles PONS

EUKLEAD :

Conseil opérationnel et créateur de valeur, vous aide à améliorer vos performances.

Plus de 30 associés experts séniors et professionnels aguerris à votre service depuis plus de 10 ans.



Nous conseillons et accompagnons les entreprises dans une démarche d'optimisation des coûts avec pour objectif d'obtenir des résultats concrets, chiffrables, responsables et durables.



Organisés en pôles de compétences (finance, RH, services généraux, SI, logistique, Marketing), nous apportons nos savoir-faire sur plus de 30 catégories de dépenses dans les transports, les télécom, les assurances, l'énergie, les emballages, les frais bancaires, la flotte auto, l'intérim, les charges sociales…



Plus de 400 clients en France, 2000 projets réalisés, 20 % d'économie en moyenne.



Nous vous accompagnerons dans la mise en œuvre des solutions que vous avez choisies.



Contactez-moi sur LinkedIn

gpons@euklead.com

06 82 87 16 12