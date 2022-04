Gilles Potiron, Président de Adeolia société de gestion de patrimoine et gestion de fortune, spécialiste de la fiscalité depuis 2004 et plus récemment gérant de Adeolia Marine société de vente, gestion, entretien et équipement de bateaux de plaisance (moteurs et voiliers).

Ecole de voile, coaching plaisance, préparation à la régate .



Mes compétences :

Analyse fiscale, personnelle et professionnelle

Gestion de patrimoine

Gestion de fortune

Gestion des entreprises