Gilles POTTIER

Responsable de projet de communication - Chargé de communication

Mon profil : à la fois opérationnel et fonctionnel, forgé au fil de 10 années d'expérience de la communication, au sein d’une entreprise leader sur son marché.

Mes domaines d'expertise : la communication externe ou interne, l'accompagnement au changement, le dispositif d'information (journal interne, intranet, Internet) et l'événementiel.

Mes atouts : excellents relationnels, très bon rédactionnel, sens politique et stratégique, curiosité et créativité, autonomie et esprit d'équipe.

Ma recherche : un poste de responsable ou de chargé de communication, en France ou à l’étranger.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Communication événementielle

Communication interne

Communication externe