Gilles POUDEVIGNE

Ancien officier supérieur, chef de bureau logistique pendant plus de 10 ans, j'ai quitté l'institution militaire, mais je reste actif dans le domaine logistique opérationnelle.

Mon parcours professionnel m'a amené à occuper des postes de responsable du soutien d'opérations nationales ou multinationales, dans le cadre de l'ONU (Balkans, Liban), de l'OTAN (Balkans) ou de l'Union Européenne (Tchad).

C'est pourquoi, dans le cadre de ma reconversion, c'est en tant que consultant logistique que je me suis orienté. Et c'est à ce titre que j'ai occupé la fonction d'expert logistique, chargé d'organiser le soutien de la Mission d'Observation Électorale de l'Union Européenne (MOE UE) au Tchad.



Mes compétences :

Planification Opérationnelle

Logistique opérationnelle

Organisation et stratégie

Gestion de ressources humaines

Gestion budgétaire

Management

Infrastructure

Planification