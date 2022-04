Gilles PREVOST

J'ai toujours eu la passion de la cuisine depuis mon enfance.

Ma formation puis ma carrière professionnelle se sont ainsi construites naturellement autour de la restauration.

Faire plaisir, être fier du produit que l’on vend, quelque soit le produit, transmettre cela à ses équipes, voilà ce qui m’a m'ont toujours plu et animé.



Ce métier exige l'écoute permanente des clients dont la demande évolue, certaines techniques de production aussi : produits bio, circuits courts, développement durable, plats plus équilibrés, nouveaux modes de consommation et de distribution.



L'enjeu est de pouvoir répondre aux attentes tout en respectant les contraintes budgétaires et règlementaires. Il faut donc être à la fois :

• Manager et savoir motiver ses équipes pour délivrer dans des conditions qui sont de plus en plus complexes.

• Gestionnaire pour tenir des budgets de plus en plus contraints.

• Commercial pour pouvoir renégocier avec les clients en fonction du contexte qui peut évoluer.

• Etre à l’écoute des nouvelles tendances pour pouvoir s’adapter.



C'est un métier où l'expérience mais aussi la curiosité, sont fondamentales pour réussir.



Demain de nouvelles contraintes vont se développer :

• A cause du vieillissement de la population, les régimes alimentaires et textures modifiées risquent de se multiplier en particulier dans le secteur médico-social.

• La réduction et le traitement des déchets alimentaire constitueront un point important



La formation et l'adaptation des équipes seront donc essentiels pour limiter le gaspillage et rester compétitif.



Pratiquant une activité sportive régulière depuis des années afin de garder la forme, l'endurance et une forte "niaque" je pratique différents sports, notamment le triathlon.



Mes compétences :

Cuisine

Restauration

Santé

Gestion

Négociation achats

Management opérationnel

Management commercial

Restaurants

Microsoft Office

Microsoft Excel

Fast Food

Cafeterias

budgets

Paye/Prsi

Audit

Pain management