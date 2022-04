Gilles PRIVAT

Mon parcours professionnel très riches en expériences a fait de moi une personne tenace, logique et persévérante, qualités indispensables pour un poste à responsabilité. J’ai une bonne maîtrise de la communication stratégique et opérationnelle ce qui favorise le management d’équipe. Créatif, mais aussi rigoureux, et organisé, je possède les qualités nécessaires pour mener à bien les projets qui me sont confiés.



SAVOIR FAIRE :

- Parfaite connaissance des métiers ou j'ai pu opérer(Sécurité, Intérim, Accueil & Services,Maintenance Informatique...)

- Analyse des besoins, Etude & Développement.



SAVOIR ETRE :

- A l'écoute des autres,

- Partage ses idées et ses connaissances,

- Rigueur,

- Patience.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Programmation

Administration système