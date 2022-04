Gilles PROFUMO

Mobil'oups est une société comprenant deux associés,crée sur les bases des besoins du marché. Notre activité comprend la réparation de smartphone/ tablettes, la vente d'accessoires, le désimlockage de smartphone, le re-achat de mobiles cassés dans le but de les remettre en état d'usage et ainsi les revendre en occasion. Nous souhaitons apporter les solutions et un suivi à notre clientèle au maximum. La société a également voulu créer un espace de convivialité dans sa boutique où le client nous l'espérons se sentira réellement considéré dans ce commerce de proximité. Nous travaillons auprès des particulier et des professionnels. Nous avons divers partenariats avec les professionnels de la région en tant que réparateur agrée. La société souhaite son expansion et est à l'écoute d'opportunité.



Mes compétences :

Téléphonie mobile