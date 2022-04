Gilles QUEMIN

Je suis actuellement en formation en Master Métiers de l'Education et de la Formation en économie gestion à la faculté d'éducation à Montpellier.



A ce titre je suis expert dans les domaines de l'économie, le droit, le management, la gestion financière, la mercatique, le commerce international et la formation.



Je suis ouvert à toutes les opportunités que vous pourriez me proposer dans ces domaines d'activités, étant donné que j'ai aussi un Master en Administration et Echanges Internationaux et je suis diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle.



Mes compétences :

Techniques de vente

Management

Rigueur

Organisé

Marketing

Formation

Economie

Droit

Gestion