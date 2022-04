Karine FEUERSTEIN

Karine.jacquot@laposte.net



Passionnée par le marketing j'ai d'abord souhaité faire mes armes dans diverses expériences commerciales pour en comprendre les mécanismes, les problématiques clients afin d'être capable de définir une stratégie et un plan d'actions marketing au plus près de la réalité du terrain.



Dôtée d'un réel goût pour les challenges, je souhaite relever de nouveaux défis en tant que chef de produit dans les PGC (produits de grande consommation) et mettre à contribution mes expériences sur des marchés variés et sur l'ensemble des canaux de distribution.



Compétences :



> Apporter de la croissance à une marque sur un marché en régression

> Résoudre des problèmatiques marketing :

- Le vieillissement de la marque

- Créer de nouveaux best-sellers

- Assurer une cohérence marketing multi-canaux

> Définir une stratégie marketing locale en alignement avec une stratégie internationale

> Comprendre un marché tant au niveau des tendances de consommation qu'aux besoins des distributeurs

> Échanger et assurer un reporting quotidien avec un siège social étranger



