Karine FEUERSTEIN

Diplômée en école de commerce. 16 ans d’expérience en marketing & commercial terrain tout circuit de distribution en produits de grande consommation. Ancien chef de marque et chef de secteur terrain, je suis rompue aux techniques de vente et fidélisation de grands groupes sur des produits innovants et à forte valeur ajoutée. Mon expertise s’articule autour de la connaissance des circuits de distribution et des métiers de la chaîne marketing commercial. Mon domaine d’intervention : le recrutement de commerciaux terrains et support marketing avec comme leitmotiv « L’humain au cœur de la réussite. »



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Réseau local

Lancement de produits

Gestion de projet

Marketing stratégique

Développement commercial