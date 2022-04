Gilles QUILLERIER

J'aspire à des motivations fortes et souhaite aujourd'hui faire partager ma riche expérience du retail.



Outre mes compétences techniques, Je me réalise dans le management des hommes et de pilotage de projets (ouverture d'unité / remodling...)



Mon orientation est de trouver un poste a responsabilité dans un groupe du commerce / service sur l'international, les Dom-Tom, la France. Entreprise qui pourra utiliser mes compétences dans son développement et dans la durée



















Mes compétences :

Gestion de projet

Management

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising