Gilles QUONIAM

• Diriger, animer les Directeurs d'agences

• Manager des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles (250 à 5000 personnes)

• Réaliser des plans d’actions ou des projets (durée : 3 mois à 2 ans)

• Définir et mettre en place des changements organisationnels sensibles (externalisation ; productivité ; organisation du travail..)

• Négocier des contrats commerciaux et gérer des appels d’offre

• Développer le coeur d'activité et de nouveaux services

• Négocier des accords sociaux (transfert ou reprise du personnel ; négociation salariale)

• Piloter le dialogue social (animation des IRP)

• Représenter l’entreprise au sein des commissions sociales des branches professionnelles





Anglais : parlé, écrit professionnel

Espagnol : courant



Mes compétences :

Aeroportuaire

Encadrer

espaces verts

Logistique

Sureté