Gilles REBOUILLAT

Mes compétences :

Audit

KPI monitoring

ISO 900X Standard

supplier performance management

process mapping

management of corrective / preventive action

Staff Development and Training

SAP

Quality crisis management

Quality Management

QSR management

Projects management

Process Improvement

Microsoft Office

Lean Manufacturing

Kanban

Kaizen

Ensuring management

Baan

FMEA

FAI

SPC

Lean Six Sigma

English fluent

Aeronautical OSW (travaux restant en FAL)

GRAMS (Airbus requirements)

Surface treatment

Precision machining

PART 21

PART 145

EN 9100