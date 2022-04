Plus de 20 ans d'expérience en gestion de projet SNCC, plus de 15 ans d'expérience en Ingénierie des systèmes et instrumentations,

Domaines: Raffinage,Petrochimie,Oil&Gas,

Parcours: Eurotherm Automation,Saunier Duval(Controle Application),Socetec, Honeywell

Formation: Bac+3, autodidacte

Centres interets extraprofessionnels: Président de syndic,tennis,sudoku