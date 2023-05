Eric DORIOL

Travail, honneur, valeur et discipline sont les seules choses qui ont un sens à ma vie avec mes enfants ma famille et mes véritables amis (es).



J'ai 65 ans et ai commencé ma carrière militaire à 14 ans comme enfant de troupe à l'école militaire préparatoire technique du MANS.



Dans cette école, nous étaient inculquées des valeurs morales et intellectuelles rigoureuses qui aujourdhui régissent encore ma vie.



A l'issue de cette scolarité qui a durée 4 années, j'ai souscrit un engagement dans l'armée de terre.



Après un stage de formation à l'école d'enseignement technique (EETAT), puis à l'école supérieure d'électronique de RENNES (ESEAT), j'ai été affecté dans l'arme des transmissions et principalement à l'Etat-major nucléaire du 2ème Corps d'Armée au sein des forces françaises en Allemagne jusqu'à la « chute » du mur de BERLIN.



Anticipant la dissolution de mon unité, j'ai décidé de poursuivre une carrière militaire technique au sein de la gendarmerie.



En septembre 1991, je suis admis à suivre la formation d'élèves gendarmes à l'école de gendarmerie de CHATELLERAULT. Je suis alors âgé de 34 ans. Fort de mon expérience militaire de presque 18 années et grâce à un travail soutenu, je termine dans les majors de ce stage. Ce classement m'autorise un large choix pour ma première affectation ainsi que la perspective d'une carrière prometteuse.



Mes examens militaires et civils reconnus (BTS Télécommunication et Informatique), je suis alors affecté directement à l'état-major de la Garde Républicaine au service des télécommunications et de l'informatique (STI) pour effectuer les missions qui me sont demandées dans toutes les unités parisiennes mais également dans les divers Palais Nationaux (Palais de l'Elysée, Assemblée Nationale, Matignon ........)



Mes enfants connaissant des problèmes de santé, je profité en 1997 de l'ouverture d'un poste à CHATELLERAULT pour quitter la région parisienne. Je retrouve de ce fait l'école de gendarmerie de CHATELLERAULT, mais cette fois-ci comme cadre (STI) responsable de la remise en condition du parc et du réseau informatique ainsi que des installations téléphoniques (l'ensemble du parc ayant été détruit en totalité par la foudre).



En 1999, je postule pour une nouvelle affectation. La gendarmerie ouvre une nouvelle école de sous-officiers à CHATEAULIN (29).



C'est un nouveau challenge qui m'attend, car tout est à faire au niveau de la sécurité, des transmissions, de l'informatique et du téléphone. Cette période de ma vie a été palpitante et très enrichissante. Le travail était accaparant et d'une grande diversité. Ma manière de servir et ma disponibilité associées à la qualité de ma prestation mont values bons nombres de lettres de félicitations et témoignages de satisfaction. Pour ma part, en toute sincérité, je n'ai fait que mon travail et rien de plus.



Le 31 décembre 2013 (à 56 ans) je fais valoir mes droits à la retraite après 42 années de service.



Décoré de la Médaille Militaire en 2008, je désire maintenant m'investir et apporter mon expérience dans toutes les entreprises et actions ayant comme devises "Valeur, Travail et Discipline".



Elu Conseiller Municipal dans ma commune je suis Président de l'Association SETTEG (S'engager en toute transparence pour ERGUE-GABERIC).



Par ailleurs, je consacre bénévolement depuis plus de 35 ans, une partie de mon temps libre à l'organisation de spectacles pour les enfants malades, hospitalisés et handicapés.





Je me tiens à la disposition de tous ceux qui partagent mes idées et mes convictions sur toutes les actions à mener pour faire avancer la machine dans le bon sens et également dans un autre contexte non professionnel pour mener des opérations pour les enfants malades, handicapés et défavorisés.





Mes compétences :

Technicien Télécommunications et Informatique

Sécurité informatique

Sécurité

Artistique et sportive

Arbitre et entraîneur Basket

Arbitre Tennis