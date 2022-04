Gilles RENOIRE

CREER DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE :



• Création de documentation technique tous

secteurs activités.

• Développement de progiciels.

• Création de dossiers d’exploitation :

description – sécurité – maintenance – commerce …..

• Création de notices d’instructions,

exploitation de nomenclatures informatisées.

• Création de plan de maintenance préventive

avec gammes associées.

• Création de documentation interactive.



GERER DE l'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION :



• Étude de faisabilité de la mise en place

d’une GEIDE,

• Utilisation de support vidéo et de photo

• Mise en place d’éléments de gestion

financière des affaires.

• Travail d’analyse et de synthèse de

l’information.

• Traiter et diffuser l’information.



ANIMER UN RESEAU DOCUMENTAIRE :



• Gestion de la sous-traitance et des

traducteurs.

• Alimenter le service documentation.

• Encadrer une équipe pluridisciplinaire :

recrutement, formation, gestion

administrative, budget.

• Collaborer avec tous les services de

l’entreprise : réunion, groupe de réflexion.