Yohan RENOIRE

Avec plus de 20 ans de carrière dans la même société , j ai pu apprendre et surtout m épanouir sur différents postes , responsable d atelier de menuiserie , la vente multi univers , et depuis plus de 10 ans spécialiste du marche cuisine . Je suis devenu un référent auprès de mon siège sur différents sujets : l évolution du marché , construction des gammes , les besoins du terrains' , et intégrant la plupart des différents projets. .... J ai ce besoin de toujours avancer et de m investir pour faire avancer et progresser la société .aujourd hui je cherche à pouvoir encore avancer avec peut être une autre société.



Mes compétences :

Recetteur pour un logiciel 3D

Formateur au logiciel 3D

Réfèrent terrain pour le marketing cuisine

Construction gamme électroménagers

Connaissance technique des meubles de cuisine

Vendeur expert

Coordinateur de travaux

Expert sur le logiciel In Situ

Expert logiciel Square CLock 3D